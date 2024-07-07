ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда сериала «Во все тяжкие» Дэниэл Монкада начал стримить игры на Twitch

Звезда сериала «Во все тяжкие» Дэниэл Монкада начал стримить игры на Twitch
Аудио-версия:
Комментарии

В этом году актёр Дэниэл Монкада, исполнивший роль одного из братьев Саламанка в культовом сериале «Во все тяжкие», начал проводить стримы на Twitch. На трансляциях он играет в GTA 5, Call of Duty, Fallout 76 и другие популярные проекты.

Видео доступно на Twitch-канале Daniel__Moncada. Права на видео принадлежат Daniel__Moncada.

Причём на прямых эфирах Монкада появляется в аутентичных официальных костюмах, которые носил его герой в криминальном шоу. Сейчас на Twitch-канале актёра под названием Daniel__Moncada почти 4 тысячи подписчиков, а на стримах собирается постоянная аудитория.

Шоу «Во все тяжкие» выходило с 2008 по 2013 год. Всего за это время успело выйти пять сезонов. Также в 2019 году состоялась премьера фильма El Camino, который рассказывает о судьбе Джесси Пинкмана после основных событий сериала.

Материалы по теме
Звёзды «Побега» сыграют в криминальном сериале про спасение заложников
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android