Звезда сериала «Во все тяжкие» Дэниэл Монкада начал стримить игры на Twitch

В этом году актёр Дэниэл Монкада, исполнивший роль одного из братьев Саламанка в культовом сериале «Во все тяжкие», начал проводить стримы на Twitch. На трансляциях он играет в GTA 5, Call of Duty, Fallout 76 и другие популярные проекты.

Видео доступно на Twitch-канале Daniel__Moncada. Права на видео принадлежат Daniel__Moncada.

Причём на прямых эфирах Монкада появляется в аутентичных официальных костюмах, которые носил его герой в криминальном шоу. Сейчас на Twitch-канале актёра под названием Daniel__Moncada почти 4 тысячи подписчиков, а на стримах собирается постоянная аудитория.

Шоу «Во все тяжкие» выходило с 2008 по 2013 год. Всего за это время успело выйти пять сезонов. Также в 2019 году состоялась премьера фильма El Camino, который рассказывает о судьбе Джесси Пинкмана после основных событий сериала.