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Crazy Frog выпустил клип в честь выхода «Полицейского из Беверли-Хиллз 4»

3 июля в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера ленты «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мёрфи. В честь данного события на канале легендарного Crazy Frog вышел тематический клип с тем самым ремиксом Axel F, который и принёс персонажу мировую известность.

Видео смонтировано так, будто Crazy Frog лично принимает участие в происходящих в фильме событиях.

Видео доступно на YouTube-канале «Crazy Frog (Крейзи Фрог / Сумасшедший лягушонок)». Права на видео принадлежат Netflix.

Четвёртая часть расскажет новую главу в истории полицейского Акселя Фоули. Более того, в работу уже запущена пятая часть франшизы, о чём ранее рассказал сам Мёрфи.

Бюджет «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» составил $ 150 млн — это самый дорогой фильм франшизы. На производство третьей части без учёта маркетинга ушло $ 50 млн.