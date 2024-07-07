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Режиссёр «Тихого места: День первый» уверен, что хоррор получит продолжение

Режиссёр «Тихого места: День первый» уверен, что хоррор получит продолжение
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На прошлой неделе состоялась мировая премьера хоррора «Тихое место: День первый». В связи с этим режиссёр картины Майкл Сарноски пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора постановщик признался в полной уверенности, что фильм получит продолжение.

Я абсолютно уверен, что это случится, однако не знаю, когда именно. Сейчас я только прихожу в себя после работы над этим фильмом. Наверняка и в следующий раз Paramount придумает что-то очень классное.

«Тихое место: День первый» рассказывает о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке — на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров. Хронометраж картины составил 1 час и 40 минут.

Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, работавший над «Свиньёй» с Николасом Кейджем.

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