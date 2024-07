Вышел тизер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом — премьера в 2025 году

Компания Warner Bros. опубликовала первый тизер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом. В ролике показали состязание пилотов гоночных болидов под трек We Will Rock You легендарной рок-группы Queen.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. UK & Ireland. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Санни Хейса (Брэд Питт) – ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

Отмечается, что на производство фильма уже было потрачено более $ 300 млн. Режиссёром выступил Джозеф Косински, поставивший «Топ Ган: Мэверик» и «Дело храбрых».

Премьера ленты состоится 27 июня 2025 года.