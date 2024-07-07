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Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 1,5 млрд рублей

Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 1,5 млрд рублей
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7 июля сборы фильма «Сто лет тому вперёд» в кинотеатрах России превысили 1,5 млрд рублей. Для достижения такой цифры ленте понадобилось два с половиной месяца — премьера картины состоялась 18 апреля.

Фото: «Фонд Кино»

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в фильме исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина («Лунатики»). Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. Режиссёром выступил Александр Андрющенко, известный по трилогии «Лёд».

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