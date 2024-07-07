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Слэшер «Максин XXX» показал лучший старт в трилогии

Слэшер «Максин XXX» показал лучший старт в трилогии
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4 июля в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера слэшера «Максин XXX» с Миа Гот. За первые выходные картина заработала $ 6,71 млн в США — это лучший старт среди всех фильмов трилогии. Данные о сборах ленты во всём остальном мире пока не раскрываются.

Слэшер рассказывает об амбициозной звезде фильмов для взрослых Максин, которая мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг неё, Максин понимает, что кровавый след тянется к её прошлому. «Максин XXX» выступает сиквелом фильма «X» и третьей частью одноимённой кинотрилогии.

До кинотеатров России «Максин XXX» доберётся уже 11 июля. Режиссёром фильма выступил Тай Уэст («Тайны старого отеля»).

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