На этой неделе «Головоломка 2» вошла в пятёрку самых кассовых мультфильмов в истории — сборы анимационной ленты превысили $ 1,2 млрд. Причём примерно $ 533 млн от данной суммы пришлось на заработок в домашнем прокате.

Если «Головоломка 2» заработает как минимум ещё $ 43 млн сверху, то станет самым кассовым мультфильмом Pixar за всё время. Пока звание золотого призёра в данном вопросе принадлежит «Суперсемейке 2».

Топ-5 самых кассовых мультфильмов в истории

«Холодное сердце 2» — $ 1,45 млрд. «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,36 млрд. «Холодное сердце» — $ 1,27 млрд. «Суперсемейка 2» — $ 1,24 млрд. «Головоломка 2» — $ 1,2 млрд.

Производственный бюджет картины составил $ 200 млн. Мультфильм уже полностью окупился и приносит Pixar исключительно прибыль.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.