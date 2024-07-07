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«Я потерял часть самого себя»: Джеймс Кэмерон — о смерти продюсера Джона Ландау

«Я потерял часть самого себя»: Джеймс Кэмерон — о смерти продюсера Джона Ландау
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6 июля стало известно о смерти кинодеятеля Джона Ландау, одного из самых успешных голливудских продюсеров. Мужчина трагически скончался от рака в возрасте 63 лет.

Теперь о гибели Ландау высказался его близкий друг и коллега режиссёр Джеймс Кэмерон. Культовый постановщик признался, что испытывает сейчас чувство, будто потерял часть самого себя.

Его наследие — это не только фильмы, которые он создал, но и подаваемый личный пример: неукротимый, заботливый, всеохватывающий, неутомимый, проницательный и совершенно уникальный. Он создавал великие картины, не обладая большим могуществом, а делясь теплом и радостью от самого процесса. Он вдохновлял всех нас на то, чтобы мы были лучше каждый день. Я потерял самого близкого друга и дорого коллегу, которого приобрёл больше 30 лет назад. Я потерял часть самого себя.

Джон Ландау начал свою карьеру в 1987 году, после чего подружился с Джеймсом Кэмероном и выступил продюсером культового «Титаника», а затем и «Аватара».

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