«Я потерял часть самого себя»: Джеймс Кэмерон — о смерти продюсера Джона Ландау

6 июля стало известно о смерти кинодеятеля Джона Ландау, одного из самых успешных голливудских продюсеров. Мужчина трагически скончался от рака в возрасте 63 лет.

Теперь о гибели Ландау высказался его близкий друг и коллега режиссёр Джеймс Кэмерон. Культовый постановщик признался, что испытывает сейчас чувство, будто потерял часть самого себя.

Его наследие — это не только фильмы, которые он создал, но и подаваемый личный пример: неукротимый, заботливый, всеохватывающий, неутомимый, проницательный и совершенно уникальный. Он создавал великие картины, не обладая большим могуществом, а делясь теплом и радостью от самого процесса. Он вдохновлял всех нас на то, чтобы мы были лучше каждый день. Я потерял самого близкого друга и дорого коллегу, которого приобрёл больше 30 лет назад. Я потерял часть самого себя.

Джон Ландау начал свою карьеру в 1987 году, после чего подружился с Джеймсом Кэмероном и выступил продюсером культового «Титаника», а затем и «Аватара».