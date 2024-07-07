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Стартовал первый глобальный турнир по Honkai: Star Rail с участниками из СНГ и Азии

Стартовал первый глобальный турнир по Honkai: Star Rail с участниками из СНГ и Азии
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Русскоязычная команда Dell`Arte анонсировала первый в СНГ международный турнир по Honkai: Star Rail. В Mirror Cup: All Stars принимают участие шесть топ-игроков из стран бывшего СССР и Азии.

Помимо призёров локального ивента Mirror Cup (enigma и RINS_RING), приглашения на турнир получили лучшие игроки зарубежья — в финальный список попали представители Китая, Вьетнама, Казахстана и Украины.

Первые матчи состоялись 6–7 июля, следующие ожидаются на следующей неделе. Турнир проходит по круговой системе, призовой фонд ивента составит 30 тыс. рублей.

Текущее положение после первой недели

Текущее положение после первой недели

Фото: MIRROR CUP

Ивент проходит в формате прохождения 12-го этажа Забытого зала — одного из самых сложных боевых режимов Honkai: Star Rail. Перед началом игроки запрещают и выбирают персонажей в свою команду, а затем пытаются как можно скорее убить всех монстров зала. При этом важна не только скорость: чтобы соблюсти баланс, за слишком сильных героев участникам начисляют штрафные очки.

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