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Российская Virtus.pro покинула турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Российская Virtus.pro покинула турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российская команда Virtus.pro завершила своё выступление на топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2, который проходит в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

По итогам основных матчей первой стадии чемпионата VP заняла четвёртое место в своей группе, из-за чего российский коллектив должен был встретиться в стыковочном матче с европейской MOUZ за право пройти в следующий этап турнира. Европейцы всухую выиграли у «медведей», выбив Virtus.pro с соревнования в Эр-Рияде.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Плей-ин. Стыковые матчи
07 июля 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Virtus.pro
Окончен
0 : 2
MOUZ

В итоге VP заняла 17–18-е место в рамках Riyadh Masters 2024 и заработала $ 25 тыс. на команду. Кроме Virtus.pro, турнир по итогам плей-ин покинули такие команды, как Azure Ray и G2.iG из Китая, а также североамериканская nouns.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд, в том числе российские BetBoom Team и Team Spirit, разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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