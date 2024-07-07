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«Очень маловероятно, что этот состав проживёт ещё сезон»: y0nd — о Virtus.pro по Dota 2

Кастер и стример Глеб y0nd Важнов специально для «Чемпионата» поразмышлял на тему будущего команды Virtus.pro после вылета с топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

По мнению бывшего киберспортсмена, составу VP по «Доте» нужны перемены:

В моём понимании, нужны кардинальные перемены. Очень всё как-то расхлябанно. Много чего можно улучшить, но состав точно себя изжил. Даже глоток свежего воздуха в виде нового игрока на четвёртой позиции не помог.

Также Глеб предположил, какое будущее может ждать текущий ростер «медведей»:

Потенциальный дизбанд. Очень маловероятно, что этот состав проживёт ещё сезон. Вокруг кого собирать новый ростер? Даже не знаю. Вопрос с контрактом Антареса стоит тоже интересно — отпустят его или вокруг него будут собирать команду? Или это будет полностью новый ростер?

Российская Virtus.pro покинула топ-турнир Riyadh Masters 2024 по итогам первой стадии чемпионата. Команда заняла 17–18-е место и заработала $ 25 тыс.