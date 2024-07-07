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«От VP ждём новый состав»: сообщество Dota 2 — о вылете Virtus.pro с Riyadh Masters 2024

Российская Virtus.pro завершила своё выступление на топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2, заняв 17–18-е место. Данный результат разочаровал многих представителей киберспортивного сообщества «Доты».

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов признался, что такое выступление VP стало для него «главным шоком» турнира в Эр-Рияде:

От VP ждём новый состав. Для меня это главный шок Рияда. Ладно бы не вышли [из группы], но не выйти так — это ужас. Поясню. MOUZ была подарком. Лучше них [оппонента для Virtus.pro] не было из тех, кто мог бы попасться. Но VP им уступили 0:2.

Кастер Рустан Adekvat Мавлютов также был разочарован игрой «медведей»:

Совсем не GG, VP. Ну очень плохо было сыграно.

А мидер Team Falcons Станислав Malr1ne Поторак поддержал своего друга Илью Kiritych Ульянова из Virtus.pro:

Я соболезную Киритычу, всегда морально с ним.

Тренер 1win Тимур Ahilles Кульмухамбетов, ранее занимавший позицию аналитика в Virtus.pro, предположил, что «медведей» ждёт роспуск состава по Dota 2:

Дизбанд.