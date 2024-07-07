Spirit с Falcons, BB с Tundra — известны группы второго этапа Riyadh Masters по Dota 2

В Сети появилась информация о распределении участников по группам во второй стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.
Во втором этапе чемпионата участники разделены на две группы по восемь коллективов. По итогам череды best-of-2 матчей в формате «каждый с каждым» четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в верхнюю сетку плей-офф, 5–6-е место — в нижнюю, а остальные составы покинут ивент.
Группа A:
- Gaimin Gladiators (Западная Европа);
- OG (Западная Европа);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Spirit (Россия);
- beastcoast (Перу);
- Blacklist International (Филиппины);
- Entity (Европа);
- LGD Gaming (Китай).
Группа B:
- BetBoom Team (Россия);
- Team Liquid (Швеция);
- Tundra Esports (Западная Европа);
- Xtreme Gaming (Китай);
- Aurora (Таиланд);
- HEROIC (Южная Америка);
- PSG Quest (Ближний Восток);
- MOUZ (Западная Европа).
Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.