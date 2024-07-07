ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Группы Riyadh Masters 2024 (второй этап Рияда по Доте)

Spirit с Falcons, BB с Tundra — известны группы второго этапа Riyadh Masters по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

В Сети появилась информация о распределении участников по группам во второй стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

Во втором этапе чемпионата участники разделены на две группы по восемь коллективов. По итогам череды best-of-2 матчей в формате «каждый с каждым» четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в верхнюю сетку плей-офф, 5–6-е место — в нижнюю, а остальные составы покинут ивент.

Группа A:

  • Gaimin Gladiators (Западная Европа);
  • OG (Западная Европа);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Spirit (Россия);
  • beastcoast (Перу);
  • Blacklist International (Филиппины);
  • Entity (Европа);
  • LGD Gaming (Китай).

Группа B:

  • BetBoom Team (Россия);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Tundra Esports (Западная Европа);
  • Xtreme Gaming (Китай);
  • Aurora (Таиланд);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • PSG Quest (Ближний Восток);
  • MOUZ (Западная Европа).

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

Материалы по теме
Российская Virtus.pro покинула турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android