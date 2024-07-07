Spirit с Falcons, BB с Tundra — известны группы второго этапа Riyadh Masters по Dota 2

В Сети появилась информация о распределении участников по группам во второй стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

Во втором этапе чемпионата участники разделены на две группы по восемь коллективов. По итогам череды best-of-2 матчей в формате «каждый с каждым» четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в верхнюю сетку плей-офф, 5–6-е место — в нижнюю, а остальные составы покинут ивент.

Группа A:

Gaimin Gladiators (Западная Европа);

OG (Западная Европа);

Team Falcons (Ближний Восток);

Team Spirit (Россия);

beastcoast (Перу);

Blacklist International (Филиппины);

Entity (Европа);

LGD Gaming (Китай).

Группа B:

BetBoom Team (Россия);

Team Liquid (Швеция);

Tundra Esports (Западная Европа);

Xtreme Gaming (Китай);

Aurora (Таиланд);

HEROIC (Южная Америка);

PSG Quest (Ближний Восток);

MOUZ (Западная Европа).

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.