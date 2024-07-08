1win, beastcoast и nouns укомплектовали состав участников Elite League Season 2 по Dota 2

Турнирный оператор ESB представил последних участников топ-турнира Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Состав участников ивента в Перу, который пройдёт с 25 июля по 4 августа, укомплектовали российская 1win, а также beastcoast из Перу и nouns, представляющая Северную Америку. Стоит отметить, что североамериканский коллектив также заявлен на турнир Clavision Snow Ruyi Invitational, который пройдёт в эти же даты в Китае.

Полный список команд на Elite League Season 2 «Доте»:

Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;

Tundra Esports (Западная Европа) — прямое приглашение;

OG (Западная Европа) — прямое приглашение;

PSG Quest (Ближний Восток) — прямое приглашение;

Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;

HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;

BOOM Esports (Перу) — прямое приглашение;

1win (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; beastcoast (Перу) — прямое приглашение;

nouns (Северная Америка) — прямое приглашение;

MOUZ (Западная Европа) — победитель квалификации;

Yellow Submarine (Россия) — победитель квалификации ;

— победитель квалификации Evil Rabbit (Китай) — победитель квалификации;

Execration (Филиппины) — победитель квалификации;

Apex Genesis (США) — победитель квалификации;

Infinity (Перу) — победитель квалификации.

Международный чемпионат Elite League Season 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 25 июля по 4 августа в Лиме, Перу. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.