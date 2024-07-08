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Полный список участников Elite League Season 2 по Доте (Элит Лига 2)

1win, beastcoast и nouns укомплектовали состав участников Elite League Season 2 по Dota 2
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Турнирный оператор ESB представил последних участников топ-турнира Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Состав участников ивента в Перу, который пройдёт с 25 июля по 4 августа, укомплектовали российская 1win, а также beastcoast из Перу и nouns, представляющая Северную Америку. Стоит отметить, что североамериканский коллектив также заявлен на турнир Clavision Snow Ruyi Invitational, который пройдёт в эти же даты в Китае.

Полный список команд на Elite League Season 2 «Доте»:

  • Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
  • Tundra Esports (Западная Европа) — прямое приглашение;
  • OG (Западная Европа) — прямое приглашение;
  • PSG Quest (Ближний Восток) — прямое приглашение;
  • Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;
  • HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;
  • BOOM Esports (Перу) — прямое приглашение;
  • 1win (Россия) — прямое приглашение;
  • beastcoast (Перу) — прямое приглашение;
  • nouns (Северная Америка) — прямое приглашение;
  • MOUZ (Западная Европа) — победитель квалификации;
  • Yellow Submarine (Россия) — победитель квалификации;
  • Evil Rabbit (Китай) — победитель квалификации;
  • Execration (Филиппины) — победитель квалификации;
  • Apex Genesis (США) — победитель квалификации;
  • Infinity (Перу) — победитель квалификации.

Международный чемпионат Elite League Season 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 25 июля по 4 августа в Лиме, Перу. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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