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Вышла четвёртая серия второго сезона сериала «Дом дракона»

Вышла четвёртая серия второго сезона сериала «Дом дракона»
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Сегодня на HBO состоялась премьера четвёртого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона». Серию под названием «Танец драконов» уже можно посмотреть в сервисе, однако в России он не работает. Сценарий к эпизоду написал Райан Кондал, а его режиссёром стал Алан Тейлор.

Всего второй сезон предложит восемь эпизодов. Финальный и восьмой эпизод выйдет 5 августа. Шоу уже продлили на третий сезон. Он продолжит события второго.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

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