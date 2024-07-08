«Три богатыря. Ни дня без подвига» третий раз возглавляет кинопрокат в России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» уже в третий раз подряд становится лидером кинопроката в России за выходные. За уикенд картина собрала целых 29,4 млн рублей.

На втором месте по сборам оказался британо-канадский мультфильм «10 Жизней» от Криса Дженкинса, который заработал 12,9 млн рублей.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» — спецвыпуск о приключении богатырей, состоящий из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.