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Вышел трейлер пятого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона»

Вышел трейлер пятого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона»
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HBO опубликовала тизер-трейлер пятого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона». Эпизод выйдет 15 июля — ровно через неделю. Премьера восьмой и финальной серии состоится 5 августа.

В ролике показали диалоги между ключевыми персонажами, враждебную атмосферу и драконов.

В ролике могут быть потенциальные спойлеры для тех, кто не смотрел предыдущие эпизоды шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

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