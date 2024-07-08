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Марго Робби беременна — актриса ждёт первого ребёнка

Марго Робби беременна — актриса ждёт первого ребёнка
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По данным многочисленных источников издания People, актриса Марго Робби, известная по «Отряду самоубийц» и «Барби», беременна. Актриса ждёт первенца.

Притом представители звезды и её мужа не отозвались на просьбы корреспондентов издания прокомментировать ситуацию, однако в Сети уже есть много фотографий с округлившимся животом актрисы, что тоже намекает на её беременность.

Отцом ребёнка станет муж Робби и продюсер Том Акерли. Пара официально зарегистрировала свои отношения в 2016 году. Марго и Том впервые встретились в 2013 году на съёмках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где он был ассистентом режиссёра, а она — в одной из главных ролей.

Помимо «Барби» и «Отряда самоубийц», Робби также снималась в «Волке с Уолл-стрит», «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Тоне против всех» и других лентах.

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