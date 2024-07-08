Google будет производить новые флагманские смартфоны в Индии

По информации издания 9to5Google, новые флагманские смартфоны Google будут производить в Индии. После производства их будут экспортировать в страны Европы и США.

Отмечается, что Google хочет запустить пробную партию в ближайшее время, а перейти к масштабному производству компания планирует позже.

По данным Money Control, Google заключила соглашения с Dixon Technologies и Foxconn для организации производства в Индии. Dixon будет отвечать за выпуск моделей нижнего ценового сегмента, таких как Pixel 9, в то время как Foxconn будет производить флагманские модели Pixel 9 Pro и Pro XL.

В последнее время некоторые крупные компании стали производить свои устройства именно в Индии, а не в Китае. Одним из ярких примеров можно назвать Apple.