В фильме «Служебный роман» нашли забавный киноляп с маникюром одной из главных героинь

Внимательные зрители снова делятся своими наблюдениями. Они обнаружили забавный киноляп в культовом фильме «Служебный роман». Он связан с актрисой Лией Ахеджаковой и её героиней, Верочкой — секретаршей Людмилы Прокофьевны Калугиной.

В одной ситуации героиня Ахеджаковой появилась на месте сначала с ярким красным маникюром, а потом без него. Несоответствие можно увидеть во время сцен с преподаванием «уроков женской красоты». В начале обучения на ногтях секретарши можно увидеть яркий красный лак. После небольшого словесного введения в урок женщины переходят в актовый зал, но в следующей сцене руки Верочки уже без маникюра.

«Служебный роман» — лирическая трагикомедия режиссёра Эльдара Рязанова. Фильм был создан в киностудии «Мосфильм» в 1977 году.

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