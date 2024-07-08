ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я вижу себя простой актрисой»: Миа Гот — о своих ролях в фильмах ужасов

«Я вижу себя простой актрисой»: Миа Гот — о своих ролях в фильмах ужасов
Комментарии

В свежем интервью изданию Collider актриса Миа Гот поговорила про свои роли в кино и карьере. В частности Гот порассуждала на тему того, что её называют «королевой крика» из-за того, что она часто и хорошо снимается в фильмах ужасов.

По словам Гот, она не до конца понимает значение этого термина и не относит его к себе. Артистка считает себя «простой актрисой».

Я действительно не знаю, что значит «королева крика». На самом деле я никогда не использую этот термин в отношении других актрис и себя. Я думаю, это просто означает актрису, работающую в жанре ужасов. Как я — я вижу себя просто актрисой.

Гот снялась во многих фильмах ужасов и триллерах. В их числе «Лекарство от здоровья», «X», «Пэрл», «Максин XXX» и другие ленты.

Материалы по теме
Отвратительный хоррор, от просмотра которого невозможно оторваться. Обзор «Максин XXX»
Отвратительный хоррор, от просмотра которого невозможно оторваться. Обзор «Максин XXX»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android