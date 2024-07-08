В третьем сезоне сериала «Триггер» сыграют Ирина Старшенбаум и Максим Стоянов

«Кинопоиск» объявил о пополнении каста третьего сезона сериала «Триггер». К уже знакомым персонажам присоединятся Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и другие. К своей роли также вернётся Ирина Старшенбаум, снявшаяся в фильме «Триггер».

Третий сезон шоу продолжит события фильма и расскажет о новых пациентах, которым будет помогать психолог Артём Стрелецкий, к роли которого вернулся Максим Матвеев. Среди новых пациентов: футбольный фанат Сергей, шеф-повар Егор и девушка Оля, которая пережила паническую атаку. В сезоне также снялась самая титулованная теннисистка России, обладательница четырёх кубков «Большого шлема» Светлана Кузнецова.

Фото со съёмок третьего сезона

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Третий сезон «Триггера» выйдет в этом году. Точной даты пока что нет.