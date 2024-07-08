Вышел трейлер восстановленного фильма «Наполеон» Абеля Ганса

Французская кинокомпания Pathe опубликовала трейлер восстановленного фильма «Наполеон» режиссёра Абеля Ганса. В ролике показали обновлённые фрагменты из картины 1927 года.

Как отмечали, на восстановление ленты ушло примерно 16 лет. Теперь она готова.

Видео доступно на YouTube-канале Pathe. Права на видео принадлежат Pathe.

К реставрации ленты приложил руку Netflix. Вероятно, через какое-то время премьера «Наполеона» состоится в сервисе, но дату пока не называют. По той же аналогии в 2018 году Netflix помогал восстанавливать неоконченный фильм Орсона Уэллса «Другая сторона ветра».

Восстановленный «Наполеон» вернётся в кинотеатры Франции 10 июля в двух частях — общий хронометраж составит 7 часов и 5 минут.