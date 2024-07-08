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Режиссёр «Формулы-1» отверг информацию о бюджете фильма в $ 300 млн

Режиссёр «Формулы-1» отверг информацию о бюджете фильма в $ 300 млн
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Во время свежего интервью изданию Deadline режиссёр фильма «Формула-1» Джозеф Косински раскрыл, что бюджет ленты на самом деле не составил $ 300 млн, хотя СМИ утверждали обратное.

По словам режиссёра, он привык, что журналисты будто бы специально завышают бюджеты, однако с подобным, как в случае с «Формулой-1», он не встречался никогда.

Я никогда не сталкивался с тем, чтобы бюджет настолько сильно завышали. Я понятия не имею, откуда взялось это число.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. UK & Ireland. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Санни Хейса (Брэд Питт) – ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

Премьера фильма состоится 27 июня 2025 года.

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