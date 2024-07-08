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«Хоть я и верил в «Мишек», это доверие оправдать они не смогли»: LanigirO — о VP по Dota 2

Киберспортивный комментатор Александр LanigirO Потапов специально для «Чемпионата» подвёл итоги финального дня плей-ин топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

Кастер признался, что ошибся с прогнозом на матч Virtus.pro — MOUZ:

Хоть я и верил в «Мишек», это доверие оправдать они не смогли. Там и посредственная командная игра, и дискуссионные решения отдельных игроков. «Мыши», конечно, тоже не безгрешны, но оказались сильнее на двух картах и, вопреки прогнозам, отправляются дальше.

Также комментатор поделился мыслями о яркой серии LGD Gaming — nouns:

Серия, в которой LGD отчаянно пытались выиграть, но у них в итоге не получилось. Очень много ошибок, невероятно зажатая игра на второй карте (которая 90 минут длилась, между прочим), но критический выход с «хайграунда» для «отпуша» крипов от Yuma позволил хотя бы одному китайскому коллективу пройти в групповой этап.

По мнению Потапова, MOUZ и LGD Gaming столкнутся с проблемами в следующем этапе соревнования, если не улучшат свою игру:

С такой игрой, как мне кажется, надолго на турнире ни MOUZ, ни LGD не задержатся. Так что у команд есть два выходных, чтобы как-то изменить подход к «Доте» и начать принимать решения увереннее.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Прямые трансляции матчей соревнования доступны на Okko.