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Норман Ридус хочет играть Дэрила Диксона из «Ходячих мертвецов» ещё многие годы

Норман Ридус хочет играть Дэрила Диксона из «Ходячих мертвецов» ещё многие годы
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Актёр Норман Ридус играет персонажа Дэрила Диксона во вселенной «Ходячих мертвецов» уже больше 14 лет и не собирается покидать своё амплуа. В недавнем интервью артист заявил, что планирует играть героя ещё как минимум шесть-семь лет.

По мнению Диксона, недавний спин-офф «Дэрил Диксон» серьёзно отличается от оригинального шоу благодаря новому подходу к повествованию и Франции, где разворачиваются события шоу.

Спин-офф про Дэрила Диксона дал мне возможность направить шоу в другом направлении. Я не хотел снова делать тот же самый сериал, но в другом месте. Я хотел изобрести его заново. И авторы позволили мне изобрести что-то новое. Поэтому «Дэрил Диксон» ощущается очень свежо. Он на другом языке. Он снят по-другому. Шоу больше не о зомби и о том, кого укусят на этой неделе, оно о другом. Так что пока я продолжаю изобретать шоу заново, это весело.

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует 29 августа на телеканале AMC. Продолжение также наверняка доберётся и до России — ранее в стране вышел первый сезон и другие спин-оффы зомби-вселенной.

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