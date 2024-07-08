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«Илюха поменял ник не навсегда»: менеджер Team Spirit по Dota 2 — о смене никнейма Yatoro

Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал решение игрока команды Ильи Yatoro Мулярчука о смене никнейма, а также сообщил о возвращении командных наборов к турниру The International 2024.

Белов рассказал, что Яторо решил сменить никнейм на «RADDAN» лишь на время:

[...] Да, чем популярнее твоя персона, тем больше ник превращается в бренд. В целом Илюха поменял ник не навсегда, так что, кто переживает, не переживайте. Просто захотелось разнообразия.

Также Корбен поделился слухом о том, что в преддверии чемпионата The International 2024 в игру вернутся командные наборы, которые пользователи смогут приобрести для поддержки любимых коллективов:

[...] Пташки нашептали, что будут командные наборы на «Инте», и это круто. Жажду навернуть контента от команд за обе щёки.