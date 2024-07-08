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С помощью валюты Stars в «Телеграме» мошенники воруют ценные данные пользователей

С помощью валюты Stars в «Телеграме» мошенники воруют ценные данные пользователей
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По данным газеты «Известия», мошенники активно используют новую валюту Telegram Stars из «Телеграма» для кражи ценных данных. Валюта появилась в мессенджере 2 июля.

Злоумышленники заранее начали распространять объявления о продаже «Звёзд» в обход площадок App Store и Google Play, обещая выгодные условия. Цель преступников — получить личные данные пользователей путём обмана.

По словам ведущего аналитика InfoWatch Эликса Смирнова, активность злоумышленников возросла после того, как крипа стала популярным платёжным средством.

Крипта стала популярным платёжным средством, особенно с учётом ограничений на денежные переводы и покупки за рубежом. Создавать отдельные кошельки, генерировать для них случайные пароли готовы не все пользователи, и простой вариант с привязкой кошелька к аккаунту в «Телеграм» стал одним из самых доступных вариантов.

Смирнов подчеркнул, что злоумышленники также желают много зарабатывать как раз на продаже этих личных данных.

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