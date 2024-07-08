Издатель Manor Lords ответил на резкую критику стратегии от автора The Long Dark

Создатель популярного выживача The Long Dark Рафаэль ван Лироп опубликовал новый пост в социальных сетях, где рассказал о своём отношении к стратегии Manor Lords. По мнению разработчика, градостроительному симулятору просто необходимы частые обновления в первые месяцы после выхода в раннем доступе, однако за два с половиной месяца игра получила лишь два небольших патча. Геймеры якобы проводят в игре не больше 10 часов, после чего бросают проект из-за недостатка контента.

Слова ван Лиропа прокомментировал Тим Бендер, глава компании Hooded Horse, издающей Manor Lords. Он заявил, что подобная точка зрения привела к нынешнему положению дел в индустрии, когда разработчики вынуждены работать сверхурочно, вредя своему здоровью, чтобы выпускать частые апдейты.

Бендер отметил, что сейчас у Manor Lords 88% положительных отзывов в Steam и многие игроки уже сейчас отлично проводят время в проекте. Менеджер заявил, что не каждый проект должен получать регулярные обновления, чтобы быть успешным.