ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Издатель Manor Lords ответил на резкую критику стратегии от автора The Long Dark

Издатель Manor Lords ответил на резкую критику стратегии от автора The Long Dark
Аудио-версия:
Комментарии

Создатель популярного выживача The Long Dark Рафаэль ван Лироп опубликовал новый пост в социальных сетях, где рассказал о своём отношении к стратегии Manor Lords. По мнению разработчика, градостроительному симулятору просто необходимы частые обновления в первые месяцы после выхода в раннем доступе, однако за два с половиной месяца игра получила лишь два небольших патча. Геймеры якобы проводят в игре не больше 10 часов, после чего бросают проект из-за недостатка контента.

Слова ван Лиропа прокомментировал Тим Бендер, глава компании Hooded Horse, издающей Manor Lords. Он заявил, что подобная точка зрения привела к нынешнему положению дел в индустрии, когда разработчики вынуждены работать сверхурочно, вредя своему здоровью, чтобы выпускать частые апдейты.

Бендер отметил, что сейчас у Manor Lords 88% положительных отзывов в Steam и многие игроки уже сейчас отлично проводят время в проекте. Менеджер заявил, что не каждый проект должен получать регулярные обновления, чтобы быть успешным.

Материалы по теме
Manor Lords уже стала главной градостроительной стратегией в мире. Обзор раннего доступа
Видео
Manor Lords уже стала главной градостроительной стратегией в мире. Обзор раннего доступа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android