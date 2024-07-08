Симулятор бездорожья SnowRunner не вернут в продажу в России из-за лицензий

15 августа 2023 года из российских Steam и EGS пропала страница симулятора бездорожья SnowRunner. Интересно, что игра теперь не продаётся и на Украине, а ситуация затронула в том числе Беларусь.

Спустя 11 месяцев в компании Saber Interactive заявили, что проект всё же не вернётся в продажу в России и некоторых странах СНГ из-за проблем с лицензиями. Это значит, что уже выпущенные и будущие дополнения для проекта будут недоступны в указанных выше государствах.

К сожалению, SnowRunner не вернётся в продажу в России, Республике Беларусь и на Украине. Это решение связано с неразрешёнными вопросами с нашими лицензионными партнёрами. В соответствии с текущими соглашениями контент с лицензированной техникой не может продаваться в указанных регионах. Выпущенные и будущие дополнения с лицензированной техникой также будут недоступны для покупки в этих трёх регионах. Приобретённый ранее контент останется у вас. Владельцы сезонного пропуска четвёртого года также получат весь обещанный контент.

Интересно, что симулятор бездорожья Expeditions: A MudRunner Game, вышедшая весной, доступна в России, на Украине и в Беларуси. Какие именно лицензионные проблемы возникли у Saber Interactive, неизвестно.