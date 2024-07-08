Российская драма «Пришелец» признана лучшим фильмом кинофестиваля Voices

В Череповце и в Вологде завершился кинофестиваль Voices, на котором проходил смотр новых российских фильмов. Победители выбирались путём зрительского голосования, о чём сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Лучшим фильмом церемонии оказалась фантастическая драма «Пришелец» Ивана Соснина. Вместе с этим лента также удостоилась награды за лучшую режиссуру. Сюжет картины разворачивается в небольшой уральской деревне среди обычных людей, не считая местного слабослышащего чудака Лёши. Он живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций.

Приз за лучшую роль достался Рафаэлю Кенару, который сыграл во французской драме «Цепной пёс», а лучшей короткометражной работой признали ленту New Евгении Казанкиной.