15 лучших сиквелов фильмов за последние 20 лет от The Hollywood Reporter
Авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 15 лучших продолжений за последние 20 лет. В список вошли не только вторые части знаменитых серий, но и более поздние работы в той или иной франшизе.
Так, лучшим сиквелом в THR признали фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера. На втором месте оказался «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана, а замкнул тройку «Крид: Наследие Рокки» Райана Куглера.
В топ-15 также вошли «Аватар: Путь воды», «Миссия невыполнима: Последствия», «Логан», «Форсаж 5», «Джон Уик 4» и другие картины.
15 лучших продолжений за последние 20 лет от The Hollywood Reporter
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
- «Тёмный рыцарь» (2008)
- «Крид: Наследие Рокки» (2015)
- «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023)
- «Доктор Сон» (2019)
- «Аватар: Путь воды» (2023)
- «Планета обезьян: Революция» (2014)
- «Человек-паук 2» (2004)
- «Миссия невыполнима: Последствия» (2018)
- «Логан» (2017)
- «Джон Уик 4» (2023)
- «Первый мститель: Другая война» (2014)
- «Форсаж 5» (2011)
- «Дэдпул 2» (2018)
- «Ужасающий 2» (2022).
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