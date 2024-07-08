Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

15 лучших сиквелов фильмов за последние 20 лет от The Hollywood Reporter

Авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 15 лучших продолжений за последние 20 лет. В список вошли не только вторые части знаменитых серий, но и более поздние работы в той или иной франшизе.

Так, лучшим сиквелом в THR признали фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера. На втором месте оказался «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана, а замкнул тройку «Крид: Наследие Рокки» Райана Куглера.

В топ-15 также вошли «Аватар: Путь воды», «Миссия невыполнима: Последствия», «Логан», «Форсаж 5», «Джон Уик 4» и другие картины.

15 лучших продолжений за последние 20 лет от The Hollywood Reporter

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) «Тёмный рыцарь» (2008) «Крид: Наследие Рокки» (2015) «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023) «Доктор Сон» (2019) «Аватар: Путь воды» (2023) «Планета обезьян: Революция» (2014) «Человек-паук 2» (2004) «Миссия невыполнима: Последствия» (2018) «Логан» (2017) «Джон Уик 4» (2023) «Первый мститель: Другая война» (2014) «Форсаж 5» (2011) «Дэдпул 2» (2018) «Ужасающий 2» (2022).