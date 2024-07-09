Расписание второй недели Кубка мира по киберспорту: групповой этап Dota 2, MLBB, Free Fire

В среду, 10 июля, возобновятся соревнования в рамках «киберспортивной Олимпиады» Esports World Cup. Лучшие игроки мира продолжают борьбу за рекордный призовой фонд и престижные трофеи.

Во вторую неделю Кубка мира пройдёт основной групповой этап Riyadh Masters по Dota 2 с призовым $ 5 млн — свои первые матчи сыграют наши Team Spirit и BetBoom Team, а также ряд игроков в европейских командах.

Также определятся чемпионы в Mobile Legends и Free Fire — к сожалению, в этих дисциплинах российских игроков и команд не осталось.

Среда, 10 июля:

11:00–17:00. Mobile Legends, два четвертьфинала;

15:30–23:30. Riyadh Masters 2024 по Dota 2, групповой этап;

17:00–20:30. Free Fire, групповой этап.

Четверг, 11 июля:

11:00–17:00. Mobile Legends, два четвертьфинала;

15:30–23:30. Riyadh Masters 2024 по Dota 2, групповой этап;

17:00–20:30. Free Fire, групповой этап.

Пятница, 12 июля:

15:00–19:00. Mobile Legends, первый полуфинал;

15:30–23:30. Riyadh Masters 2024 по Dota 2, групповой этап;

17:00–20:30. Free Fire, групповой этап.

Суббота, 13 июля:

15:00–19:00. Mobile Legends, второй полуфинал;

15:30–23:30. Riyadh Masters 2024 по Dota 2, групповой этап;

17:00–20:30. Free Fire, основной этап.

Воскресенье, 14 июля:

13:00–18:00. Mobile Legends, гранд-финал;

15:30–21:00. Riyadh Masters 2024 по Dota 2, групповой этап;

17:00–20:00. Free Fire, финальный этап.

Все матчи Esports World Cup показывает студия FISSURE — эфиры на русском бесплатно доступны на Twitch и YouTube. Трансляции турнира по Dota 2 также доступны в онлайн-кинотеатре Okko.