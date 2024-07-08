Маркетплейсы стали лидерами по продажам смартфонов в России

Маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов в России в первой половине 2024 года и заняли 36% рынка в штучном выражении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в индустрии интернет-торговли.

Так, до 2024 года в России лидером по продажам смартфонов были федеральные сети — «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие. Их доля за последние шесть месяцев снизилась с 40% до 34%. Ещё 22% в продажах смартфонов, по его словам, пришлось на розничные сети сотовых операторов, оставшиеся 8% — на другие каналы.

В денежном выражении первое место также заняли маркетплейсы с долей почти 38%. Доля федеральных сетей упала с 45% до 36%, операторов — с 19% до 17%. В «Марвел-Дистрибуции» и Ozon подтвердили факт смены лидера в каналах продаж, отметив рост продаж гаджетов в стране.

Эксперты связывают рост продаж в маркетплейсах с большим ассортиментом, удобными рекомендательными алгоритмами, доступностью товара и более низкими ценами.