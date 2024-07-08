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В смартфонах Xiaomi появится функция отключения встроенной рекламы

В смартфонах Xiaomi появится функция отключения встроенной рекламы
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Издание Smart Prix обратило внимание на новую функцию в операционной системе HyperOS на новых смартфонах Xiaomi. Опция позволяет полностью отключить рекламные материалы в системных приложениях устройства по нажатию одной кнопки.

Функция уже доступна только в бета-версии новой прошивки HyperOS. Сейчас пользователи гаджетов Xiaomi также могут отключить рекламу, однако для этого им необходимо отключить подобные материалы в отдельных подпунктах для некоторых системных приложений. Новый же функционал позволит сделать всё то же самое при помощи одного ползунка.

В Smart Prix отметили, что рекламные материалы в устройствах помогают Xiaomi удерживать относительно низкие цены на свои устройства. Когда функция появится на гаджетах корпорации и как она повлияет на её финансовую модель, неизвестно.

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