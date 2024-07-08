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Турецкий сериал «Бахар По имени Весна» покажут на российском ТВ — расписание выхода серий на «России 1»

Телеканал «Россия 1» покажет самый рейтинговый турецкий сериал — «Бахар. По имени Весна»
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На российском ТВ покажут популярный турецкий сериал «Бахар. По имени Весна». Проект с самым высоким рейтингом в Турции отечественные телезрители смогут оценить в эфире «России 1».

Сюжет сериала рассказывает о девушке по имени Бахар, которая узнаёт, что больна — после этого от неё отворачивается её муж Тимур. Зато девушку готов поддержать её врач, который становится конкурентом супруга как в личном плане, так и на рабочем месте.

Первая серия «Бахара» появилась в эфире уже сегодня, 8 июля. Каждый будний день будут показаны две серии подряд, пропущенные серии можно повторно увидеть с 2:00 следующего дня или на платформе «Смотрим».

Расписание выхода сериала «Бахар. По имени Весна» на «России 1»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 июля, 15:00 по мск
2-я серия8 июля, 16:00 по мск
3-я серия9 июля, 15:00 по мск
4-я серия9 июля, 16:00 по мск
5-я серия10 июля, 15:00 по мск
6-я серия10 июля, 16:00 по мск
7-я серия11 июля, 15:00 по мск
8-я серия11 июля, 16:00 по мск
9-я серия12 июля, 15:00 по мск
10-я серия12 июля, 16:00 по мск
11-я серия15 июля, 15:00 по мск
12-я серия15 июля, 16:00 по мск
13-я серия16 июля, 15:00 по мск
14-я серия16 июля, 16:00 по мск
15-я серия17 июля, 15:00 по мск
16-я серия17 июля, 16:00 по мск
17-я серия18 июля, 15:00 по мск
18-я серия18 июля, 16:00 по мск
19-я серия19 июля, 15:00 по мск
20-я серия19 июля, 16:00 по мск
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