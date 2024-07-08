Телеканал «Россия 1» покажет самый рейтинговый турецкий сериал — «Бахар. По имени Весна»

На российском ТВ покажут популярный турецкий сериал «Бахар. По имени Весна». Проект с самым высоким рейтингом в Турции отечественные телезрители смогут оценить в эфире «России 1».
Сюжет сериала рассказывает о девушке по имени Бахар, которая узнаёт, что больна — после этого от неё отворачивается её муж Тимур. Зато девушку готов поддержать её врач, который становится конкурентом супруга как в личном плане, так и на рабочем месте.
Первая серия «Бахара» появилась в эфире уже сегодня, 8 июля. Каждый будний день будут показаны две серии подряд, пропущенные серии можно повторно увидеть с 2:00 следующего дня или на платформе «Смотрим».
Расписание выхода сериала «Бахар. По имени Весна» на «России 1»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 июля, 15:00 по мск
|2-я серия
|8 июля, 16:00 по мск
|3-я серия
|9 июля, 15:00 по мск
|4-я серия
|9 июля, 16:00 по мск
|5-я серия
|10 июля, 15:00 по мск
|6-я серия
|10 июля, 16:00 по мск
|7-я серия
|11 июля, 15:00 по мск
|8-я серия
|11 июля, 16:00 по мск
|9-я серия
|12 июля, 15:00 по мск
|10-я серия
|12 июля, 16:00 по мск
|11-я серия
|15 июля, 15:00 по мск
|12-я серия
|15 июля, 16:00 по мск
|13-я серия
|16 июля, 15:00 по мск
|14-я серия
|16 июля, 16:00 по мск
|15-я серия
|17 июля, 15:00 по мск
|16-я серия
|17 июля, 16:00 по мск
|17-я серия
|18 июля, 15:00 по мск
|18-я серия
|18 июля, 16:00 по мск
|19-я серия
|19 июля, 15:00 по мск
|20-я серия
|19 июля, 16:00 по мск