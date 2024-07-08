Телеканал «Россия 1» покажет самый рейтинговый турецкий сериал — «Бахар. По имени Весна»

На российском ТВ покажут популярный турецкий сериал «Бахар. По имени Весна». Проект с самым высоким рейтингом в Турции отечественные телезрители смогут оценить в эфире «России 1».

Сюжет сериала рассказывает о девушке по имени Бахар, которая узнаёт, что больна — после этого от неё отворачивается её муж Тимур. Зато девушку готов поддержать её врач, который становится конкурентом супруга как в личном плане, так и на рабочем месте.

Первая серия «Бахара» появилась в эфире уже сегодня, 8 июля. Каждый будний день будут показаны две серии подряд, пропущенные серии можно повторно увидеть с 2:00 следующего дня или на платформе «Смотрим».

Расписание выхода сериала «Бахар. По имени Весна» на «России 1»