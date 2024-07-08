Hamster Kombat впервые вышел на криптобиржу: монету уже можно продать на премаркете Bybit

8 июля известная криптовалютная биржа Bybit добавила валюту токена из игры Hamster Kombat в листинг на платформе премаркет-торговли.

С 13:00 по московскому времени пользователи получили возможность продавать и покупать «токены» из хомяка. В среднем цена составляет от $ 0,01 (88 копеек) — курс к коинам Hamster Kombat будет объявлен после листинга. Тогда же Bybit сообщит дату отправки токенов.

Премаркет не означает полноценную торговлю — так на биржах называют сбор заявок на продажу и покупку какой-то валюты или ценных бумаг. Обменять токены Hamster Kombat на деньги можно будет на второй стадии.

Выход токена, вероятно, произойдёт сразу после официального листинга. Пока создатели Hamster Kombat не называют конкретную дату, но планируют выпустить монету в ближайшее время.