Вышел русский трейлер комедии «Реальные зомби» — её начнут показывать в кино с 15 августа

Компания Capella Film опубликовала русскоязычный трейлер комедийного фильма ужасов «Реальные зомби». Премьера ленты в отечественных кинотеатрах намечена на 15 августа.

Сюжет фильма рассказывает о мире, где зомби и люди научились жить вместе: заражённые работают кассирами, водят машины и даже снимаются в фильмах для взрослых. Ситуацию хочет изменить большая корпорация, но новому зомби-апокалипсису неожиданно готовы помешать три энтузиаста.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Borsalino Productions.

Над «Реальными зомби» работали три режиссёра — Франсуа Симар, Анук и Йоанн-Карл Висселль, вместе снимавшие «Лето 84», «Турбо-пацана» и ряд других лент.

Главные роли сыграли Александр Начи («Грейсфилд»), Дерек Джонс («Волк и лев», сериал «Пацаны») и Меган Пета Хилл («Секретные материалы», «Сверхъестественное»).