В России снимут фильмы по сказкам «Золушка» и «Алые паруса» — они выйдут в 2026 году

Стартовало производство двух игровых фильмов по мотивам известных сказок — продюсеры Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов намерены экранизировать «Золушку» и «Алые паруса».

Адаптация «Золушки» будет близка к классической версии, но планируется использование новых технологий. Также авторы намерены задействовать яркие артефакты из советского фильма 1947 года. Режиссёром выступит Марк Горобец («Закрытая школа», «Стая», «Счастья! Здоровья»).

В свою очередь, история Александра Грина получит современную версию: объединять людей во имя спасения мира будут аристократ Артур Грей, перенёсшийся в будущее из XVIII века, и его потомок Костя.

Ожидается, что оба фильма — и «Золушка», и «Алые паруса» — выйдут на экраны в 2026 году.