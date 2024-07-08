ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер нового сезона «Футурамы» — премьера состоится 29 июля

Вышел трейлер нового сезона «Футурамы» — премьера состоится 29 июля
Комментарии

На YouTube-канале IGN появился трейлер 12-го сезона мультсериала «Футурама». Первый эпизод выйдет 29 июля на телеканале Hulu, всего запланировано 10 серий — вероятно, по одной в неделю.

Судя по новым кадрам, Фрая и его друзей ждут новые путешествия по Вселенной, а также приключения на Земле и на Марсе. Робот Бендер встретит родственников, а Лилу и Эми ждут отдельные испытания.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Hulu.

«Футурама» вернулась в эфир летом 2023 года — спустя 10 лет после закрытия проекта. Зрители оценили 11-й сезон намного скромнее оригинального шоу, отмечая, что мультсериал потерял дух «Футурамы» и больше неспособен удивлять так, как делал это ранее.

Материалы по теме
12-й сезон мультсериала «Футурама» стартует 29 июля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android