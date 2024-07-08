«Всегда радуюсь, когда побеждают старички»: Nick Coldstar о победе T1 c Faker на EWC

Киберспортивный комментатор Никита Nick Coldstar Морозов поделился с «Чемпионатом» своими впечатлениями от турнира по League of Legends в рамках Esports World Cup в Эр-Рияде.

Кастер отметил хорошее выступление Team Liquid и заслуженную победу T1.

Чемпионат выдался весьма интересным, Team Liquid из Северной Америки дали хороший бой Т1 и были очень близки к победе. Финал получился корейско-китайский, что неудивительно, и я очень рад, что победил Faker — потому что я всегда радуюсь, когда побеждают старички. Они доказывают, что возраст в киберспорте далеко не главное.



Nick Coldstar также отметил высокий уровень организации — однако отметил, что Кубку мира ещё далеко до ивентов от Riot Games.

Riot задали очень высокую планку, и EWC весьма трудно до неё дотянуться, но для отдельного турнира вышло вполне достойно.

Не без заминок и технических пауз, конечно, но для первого раза было хорошо. Очень жду больше таких турниров по Лиге Легенд в будущем.

Чемпионом турнира по League of Legends в рамках Кубка мира по киберспорту стала корейская T1. За неё всё ещё выступает 28-летний ветеран Faker, пять раз победивший на Worlds.