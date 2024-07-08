Мультфильм «Гадкий я 4» всё-таки выйдет в России 13 июля

В российских кинотеатрах вновь появились билеты на сеансы мультфильма «Гадкий я 4» — отечественные зрители смогут оценить новинку уже в эту субботу, 13 июля.

Так, в сети Mori Cinema подтвердили, что начнут показывать ленту на выходных. Анонсы новой части «Гадкого я» также появились в соцсетях кинотеатров Москвы, Серпухова, Новокузнецка и других городов России.

Премьера мультфильма состоялась 3 июля по всему миру. Официального проката в РФ не планировалось, однако кинотеатры покажут новинку чуть позже по параллельному импорту в привычном русском дубляже для стран СНГ.

«Гадкий я 4» расскажет, как главный герой будет вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает отца.

Изначально ленту планировали начать показывать в российских кинотеатрах с 6 июля, однако позже премьеру перенесли на более поздний срок.