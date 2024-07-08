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Spirit с GG, BetBoom с Tundra — известны группы второго этапа Riyadh Masters 2024 по Доте

Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup представили распределение команд по группам во второй стадии турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

По итогам второго этапа чемпионата четыре коллектива из каждой группы пройдут в верхнюю сетку плей-офф, два состава окажутся в нижней, а оставшиеся ростеры покинут соревнование.

Группа A:

Aurora (Таиланд);

Blacklist International (Филиппины);

Gaimin Gladiators (Европа);

HEROIC (Южная Америка);

LGD Gaming (Китай);

OG (Европа);

Team Falcons (Ближний Восток);

Team Spirit (Россия).

Группа B:

beastcoast (Перу);

BetBoom Team (Россия) ;

; Entity (Европа);

MOUZ (Европа);

PSG Quest (Ближний Восток);

Team Liquid (Швеция);

Tundra Esports (Европа);

WBG.XG (Китай).

Вторая стадия топ-турнира Riyahd Masters 2024 по «Доте» начинается 10 июля. По итогам данного этапа в плей-офф пройдут 12 команд, а остальные коллективы покинут ивент с призовым фондом $ 5 млн.