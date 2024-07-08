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Создатели «Смуты» уже работают над прототипами новых игр

Создатели «Смуты» уже работают над прототипами новых игр
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Директор студии Cyberia Nova Алексей Копцев сообщил об исследованиях в RnD-отделе компании — он занимается разработкой прототипов будущих игр. При этом создатель «Смуты» в беседе с ТАСС отметил, что заявлять о запуске новых игр ещё рано.

Копцев также рассказал, что в 2024 году авторы «Смуты» будут продолжать выпускать патчи для игры, а также выпустят два новых образовательных модуля — про Нижний Новгород и Ярославль.

Юные любители истории прогуляются по улочкам этих городов, познакомятся с бытом Московской Руси и получат массу полезной информации по теме «Смутное время в России XVII века».

Последний крупный патч «Смута» получила в конце июня. Тогда разработчики добавили в игру FSR и исправили ряд ошибок.

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