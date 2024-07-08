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Команда nouns пропустит топ-турнир в Китае по Dota 2 ради чемпионата в Перу

Команда nouns пропустит топ-турнир в Китае по Dota 2 ради чемпионата в Перу
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Североамериканская команда nouns по Dota 2 отказалась от выступления на китайском турнире Clavision Snow Ruyi Invitational ради участия в чемпионате Elite League Season 2 в Перу.

Информацию о том, что nouns не будет играть на ивенте в Китае, подтвердил основатель киберспортивного клуба, известный под никнеймом PartSasquatch. Стоит отметить, что организаторы соревнований не давали официальных комментариев по этому поводу. Кто заменит nouns на Clavision Snow Ruyi Invitational, пока неизвестно.

Вместо выступления на турнире в Китае nouns сыграет на перуанском соревновании Elite League Season 2, куда команда также получила приглашение. На обоих чемпионатах коллектив из Северной Америки сыграть не сможет, так как они проходят в одни и те же даты.

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