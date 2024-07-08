Первые кадры драмы «Землевладелец» — нового сериала от автора «Йеллоустоуна»

Издание Vanity Fair опубликовало несколько кадров со съёмок нового сериала «Землевладелец», над которым работает режиссёр Тейлор Шеридан — постановщик «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки».

Сюжет рассказывает о современном нефтяном бизнесе в США: история крутится вокруг талантливого менеджера и нефтяного магната. Главные роли исполнят Билли Боб Торнтон («Отточенное лезвие», «Серый человек») и Джон Хэмм («Безумцы»).

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

В «Землевладельце» также снялись Эли Лартер («Обитель зла»), Деми Мур («Несколько хороших парней») и Джейкоб Лофленд («Бегущий в лабиринте»).

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Съёмки сериала завершились в июне. Проект можно будет увидеть на Paramount+, но дата премьеры пока неизвестна — вероятно, шоу выйдет зимой или в 2025 году.

Фото: Vanity Fair