ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые кадры драмы «Землевладелец» — нового сериала от автора «Йеллоустоуна»

Первые кадры драмы «Землевладелец» — нового сериала от автора «Йеллоустоуна»
Комментарии

Издание Vanity Fair опубликовало несколько кадров со съёмок нового сериала «Землевладелец», над которым работает режиссёр Тейлор Шеридан — постановщик «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки».

Сюжет рассказывает о современном нефтяном бизнесе в США: история крутится вокруг талантливого менеджера и нефтяного магната. Главные роли исполнят Билли Боб Торнтон («Отточенное лезвие», «Серый человек») и Джон Хэмм («Безумцы»).

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

В «Землевладельце» также снялись Эли Лартер («Обитель зла»), Деми Мур («Несколько хороших парней») и Джейкоб Лофленд («Бегущий в лабиринте»).

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Съёмки сериала завершились в июне. Проект можно будет увидеть на Paramount+, но дата премьеры пока неизвестна — вероятно, шоу выйдет зимой или в 2025 году.

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android