Apple работает над самыми дешёвым Apple Watch в истории — инсайдер

Компания Apple работает над бюджетной версией своих «умных часов» — об этом сообщает инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Планируется, что корпус новой версии Apple Watch SE будет выполнен не из алюминия, а из пластика. Это позволит снизить цену до уровня Samsung Galaxy Watch FE — то есть с $ 250 до $ 200 (примерно 17,6 тыс. рублей).

Если это случится, цена Apple Watch опустится до исторического минимума — сейчас модель SE продаётся за $ 250. Подтвердить или опровергнуть инсайд производителю придётся в ближайшее время: ожидается, что анонс новых часов состоится уже скоро.

Ранее Apple приступила к разработке бюджетной версии своего шлема смешанной реальности Vision Pro, которая будет использовать мощности iPhone или Mac.