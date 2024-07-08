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В Overwatch 2 пройдёт кроссовер с «Трансформерами» — ивент и скины добавят в игру 9 июля

В Overwatch 2 пройдёт кроссовер с «Трансформерами» — ивент и скины добавят в игру 9 июля
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Blizzard представила трейлер кроссовера своей онлайн-игры Overwatch 2 с франшизой «Трансформеры». Уже завтра, 9 июля, в шутере появится тематическое событие с временным режимом.

Судя по видео, несколько персонажей Overwatch также получат скины в виде персонажей «Трансформеров»: например, Райнхардт превратится в Оптимуса Прайма. Будут ли косметические наборы бесплатными или их получится только купить в магазине, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

Разработчики отмечают, что коллаборация — «нечто большее», чем кажется на первый взгляд, но не привели никаких других подробностей о новом событии. Несмотря на это, игроки высоко оценили будущий ивент.

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