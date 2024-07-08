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Комментатор EZH1K назвал главные сенсации турнира по MLBB на Esports World Cup

Известный комментатор Владимир EZH1K Георгиевский подвёл итоги групповой стадии турнира по Mobile Legends: Bang Bang в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

В беседе с «Чемпионатом» кастер отметил, что прошедший этап уже принёс достаточно много сенсаций.

Во-первых, вылет команды Fnatic.ONIC. Фавориты чемпионата, которые уже на групповой стадии вылетели — это действительно шок. Во-вторых, грустно, но Team Spirit и их неудача в группе. Многие ожидали именно эту команду с Liquid ECHO в плей-офф. Ну и, в-третьих, выступление команды Cloud9. От этой команды во главе с MobaZane многие ожидали явно большего.

Георгиевский также ответил на вопрос о влиянии последних изменений в игре на турнирную сцену.

Я с самого начала турнира говорил о том, что сейчас «индонезийская мета», так как вернулись убийцы. Но по факту оказалось, что всё совершенно наоборот. И как бы много ни ожидали от Kairi из Fnatic или других ребят — лучше всего убийцы пока что заходят именно филиппинскому региону. Так что если говорить про отдельные команды, то лучше всего ощущают себя филиппинцы: See You Soon, также из-за ассасинов, Homebois, так как в мету вернулся Чу.

Плей-офф турнира по MLBB в рамках Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде пройдёт с 10 по 14 июля. Общий призовой фонд составляет $ 3 млн.