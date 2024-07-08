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Yatoro из Team Spirit по Dota 2 рассказал, что значит его новый никнейм Raddan

Yatoro из Team Spirit по Dota 2 рассказал, что значит его новый никнейм Raddan
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Двукратный чемпион The International Илья Yatoro Мулярчук из состава Team Spirit по Dota 2 прокомментировал своё решение о смене официального никнейма на Raddan.

Украинский про-игрок сообщил, что вскоре может поменять никнейм на привычный Yatoro, а также объяснил, что означает Raddan:

Всем привет. Как вы знаете, я поменял ник. Сразу обрисую, что я не на постоянной основе буду с таким ником [выступать]. Когда наскучит, поменяю обратно на «ятОро». Причина смены банальна: хочется разнообразия. Ник в «Доте» теперь у меня Raddan — консул и сильнейший времён раскола или «rain all day dota all night», решать вам. Всем спасибо, всем пока.

Первым турниром для киберспортсмена с новым никнеймом станет международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте». Своё выступление на турнире Team Spirit с Радданом начнёт уже 10 июля.

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